新北市政府為宏揚敬老美德，特於重陽節前夕規劃10月2日起至12月30日止，辦理「110年重陽敬老禮金」發放，淡水警分局為避免於發放及保管過程中，遭有心人士伺機搶奪、詐欺、竊取或扒竊，今(2)日除規劃執行警衛安全維護工作外，分局偵查隊偵查佐林慶宏等同仁也特地前往淡水、三芝各發放處所結合派出所，發送防詐宣導小禮品與長者們活潑互動，並告知最新型態的詐騙手法，提醒長者們如何預防詐騙、防竊、防搶及防扒，以保住自己的養老金。

淡水警分局表示，這次重陽敬老禮金以設籍新北市且至重陽節當月年滿65歲以上者為發放對象，今年因為新冠肺炎疫情關係縮減發放處所，淡水區改為單一處所發放、三芝區縮減至5處，2區符合領取資格者共3萬4707人，本次發放人數計4402人，由於領取現金人數眾多且多為年長者，為確保禮金發放過程順遂，防制不法情事發生，規劃適當警力，全力協助敬老禮金的運送及各發送處所的安全維護，更藉由犯罪預防宣導，減少長者犯罪被害機率。

警方再次呼籲民眾提醒家中長者，注意錢財不露白，領錢後不隨便與陌生人接觸，有事撥打110報案專線以及領取當天儘量由親友陪同，以策安全，希望能讓長者安心、放心領到敬老金，歡度重陽節。