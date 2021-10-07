住嘉義縣海區的83歲某位老先生，因沒有親自去領取重陽節敬老禮金，里長於6日送過去，沒有人應門，趕緊連繫北部的家屬，後來進到屋裡發現老翁已身亡，檢警今天相驗調查死因。

嘉義縣政府社會局表示，這位老先生往年都是自己到里長服務處領取敬老禮金，今年里長等嘸人，6日下午特地送到老先生的住處，想關心老先生的狀況，但敲門沒有人應，覺得不對勁，協同警方進屋，才發現老先生已於椅子上身亡，已連繫住在北部的家屬，家屬深感哀傷。

縣府社會局表示，今年縣府發送重陽節禮金，年滿65歲至89歲者每人3000元，90歲至99歲者每人6000元，100歲以上的人瑞每人9000元，已於9月14日造冊，這位老先生的敬老禮金將改為慰問金，向家屬表達慰問之意。

縣府社會局表示，嘉義縣敬老禮金現金發放方式，原則上是重陽節前1周開始發放，因故無法發放者，由村里長或幹事繼續發放完畢，也可以預先選擇用匯款發放，由各鄉鎮市公所於重陽節前匯入符合資格者的帳戶，因故無法匯入者，得於發放期間，經公所同意，以其他方式發給；全部發放時間以1個月為限。