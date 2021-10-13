羅時豐、小禎主持的《今晚開讚吧》找來演藝圈幾位人生經歷太多不堪回首的痛苦人代表馬國畢、夏宇童和阿諾，分享他們過去那些比被火車輾過還痛苦的經歷。

夏宇童回憶人生最痛苦的時刻，就是遭到男友和閨密的背叛。她認識超過20年的閨密，在她和男友交往第3年時橫刀奪愛。起初因為閨密失戀，她擔心對方狀態不好、需要有人陪，便請男友也幫忙多加照應，沒想到卻埋下兩人私通的種子。

夏宇童大方放手，在婚禮上卻發現前任與閨密早就偷來暗去。（東森綜合台提供）

直到某天被提分手，夏宇童才嚇傻，當下男友找了各種藉口，最後坦言是喜歡上別人，還無意間撞見男友和閨密在一起的畫面，女生一見到她立刻哭倒在地求原諒，兩人還在她面前說他們有多相愛，猶如8點檔的情節在她面前上演，夏宇童最後只好選擇放手成全。

小禎為夏宇童抱不平。（東森綜合台提供）

沒想到幾年後，女方打電話邀她參加婚禮，表示他們能走到最後全因她的放手。相當重情的夏宇童還大方到場，送上超大包禮金，只是看到婚禮影片時，才發現這兩人某些出遊照，竟與她當時和男友未分手前的時間點重疊，她苦笑說：「坐在那邊，我突然覺得好像真的有點被污辱的感覺。」小禎聽完超怒說：「要是我就會上台致詞！」以上內容將於14日晚8點在東森綜合台播出。