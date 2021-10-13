明星夫妻檔黃曉明和Angelababy（楊穎、Baby）近年減少檯面上曬恩愛，連生日也沒互動，兩人因此頻被傳分居、婚姻亮紅燈，但由於黃曉明和Baby都沒主動說明，婚姻狀態讓外界霧裡看花，不過大陸媒體近日則直擊，黃曉明抱兒子現身酒店、Baby則走在身後，一家三口難得同框了。

黃曉明和Angelababy近日被微博博主直擊，小倆口帶著4歲兒子「小海綿」現身酒店，黃曉明噴父愛抱著兒子在酒店走廊，Baby則和閨蜜手勾手走在身後，而黃曉明等待Baby辦好入住手續後，他則繼續抱著兒子走進房間，黃曉明相當享受父子時光，Baby則牽著閨蜜的小孩走在後頭。

黃曉明和Baby雖然沒有互動，只是一前一後現身，不過一家三口久違同框，還因此引發網上討論，有眼尖網友則指出，這是黃曉明和Baby在本月初去北京環球影城的行程，當時Baby還被民眾拍到，她穿著哈利波特的制服長袍拍照，看起來玩得相當盡興。

Angelababy和黃曉明的婚姻狀態，始終都是外界焦點。（圖／本報系資料照片）

儘管黃曉明和Angelababy頻被傳婚變，不過小倆口對兒子「小海綿」都相當疼愛，兩人不時被拍到各自帶兒子外出，耐心陪伴、哄小海綿。尤其，小倆口今年4月才被陸媒直擊，夫妻合體帶小海綿到醫院看病，雖然黃曉明護送妻兒離開診所後，他自己再搭另一輛車獨自離去，不過一家三口難得同框，也算是以行動打破婚變謠言。