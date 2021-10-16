歌壇新人周蜜推出首張EP《This is COZY》，閨蜜王欣晨（Amanda）情義相挺，免費出借自家千萬錄音室，在15日為周蜜舉辦發片記者會，邀來黃遠、王欣晨擔任嘉賓，王欣晨更獻上紅酒，象徵友誼越陳越香，並端出一鍋運鈍根湯，「因為宣傳期會很忙，最近天也涼了，這是很厲害地湯，要給周蜜好好補一補。」

黃遠在周蜜新歌〈原點〉擔任MV男主角，他近期在主演公視大戲《斯卡羅》大受矚目，他也秘密前來，給周蜜一個大大驚喜，黃遠穿夾角拖前來站台，露出強健性感的雙腿，他抱歉說：「因為昨晚騎車閃貓咪，所以自摔腳受傷。」他犁田左小腿和腳指都流血，被周蜜和王欣晨大喊：「好有愛心。」而黃遠來站台，下台時還不小心踢到突出物，可說是鞠躬盡瘁，周蜜趕緊送上關心慰問。

周蜜和王欣晨感情超好，曾經是室友的兩人，聲稱看過彼此裸體，也穿過對方內衣，周蜜表示兩人初相識就很有話聊，「躲在有鋼琴的地方彈彈唱唱，當時Amanda還沒出道，也有稍微聊了一下未來的計畫，當時就覺得這個妹妹很有想法，聊一聊就自然而然變好了。」