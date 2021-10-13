草湖溪堤頂自行車道，大里健民里路段入口處，近來設置LED景觀燈，里長林進興指出，結合地方農產荔枝、龍眼，營造地方特色景點。（黃國峰攝）

草湖溪堤頂自行車道行經大里健民里路段，去年底完工驗收啟用後，頓時成為民眾來散步的熱門步道，健民里長林進興為了營造社區亮點，並讓更多人來自行車道，透過市議員林德宇向市府觀旅局爭取造景燈飾，10月初啟用，到了夜晚LED景觀燈亮起，里民直呼浪漫。

健民里長林進興指出，草湖溪第3期自行車道，銜接塗城里原有的自行車道，去年底完工後，吸引許多民眾，每每傍晚時分來此走路健身，但不少民眾向他建議，可否在入口階梯及路段上設置一些裝飾，經過多方討論，決定設置能表現出地方特色的景觀燈，並透過市議員林德宇，順利向市府觀旅局爭取到經費。

林進興表示，健民里農產品就是荔枝與龍眼，觀旅局於是在健民橋頭的自行車牽引道的欄杆上，佈置了荔枝、龍眼、健民里的圖騰，並在欄杆上拉上五顏六色的LED燈條，每到夜晚6點起準時點燈，讓行經的民眾直呼，好像台中公園的燈會，走在這裡好浪漫，美麗燈海，也漸漸的吸引不少年輕人來此打卡。

市議員林德宇表示，大里區草湖溪自行車道第三期工程完工後，健民里長林進興建議應追加健民橋夜間照明及景觀燈，並結合健民里在地農產荔枝、龍眼意象，讓自行車道夜間增添新風貌，美麗的光廊已成為鄉親休閒的好去處。