新北市坪林老街16日周邊接力舉辦3場不同類型活動。（坪林區公所提供）

新北市坪林老街16日周邊接力舉辦3場不同類型活動。（坪林區公所提供）

新北市坪林老街16日周邊接力舉辦3場不同類型活動。（坪林區公所提供）

新北市坪林老街16日周邊接力舉辦3場不同類型活動。（坪林區公所提供）

新北市坪林老街16日周邊接力舉辦3場不同類型活動，分別為一年一度的低碳之旅「山河戀坪林馬拉松（輕越野）」路跑嘉年華、坪林商圈振興消費活動「您消費我送禮 坪林準備好了」以及坪林青年茶業發展協會展覽活動「茶山職感生活展-新茶上桌」，展現坪林山水茶鄉不凡的多元魅力！

為了讓更多愛好大自然的朋友享受坪林的生態景觀之美，榮耀九三路跑協會與坪林區公所、新北市環保局等單位合作，選擇在北勢溪、金瓜寮溪、逮魚堀溪舉辦輕越野路跑活動，這是坪林舉辦正規馬拉松第三屆賽事，報名活動開始就吸引了許多鄉親及跑者們的高度關注。

區長周慶珍率領公所團隊與企業貴賓一起與600多位選手於茶鄉廣場同步起跑，一路往逮魚堀自行車道前進，規劃路線行經金瓜寮及逮魚堀自行車道，沿途風景美不勝收。區長周慶珍表示，希望透過路跑比賽讓大家知道坪林不僅有好喝的文山包種茶，坪林的好山好水更是一級棒。

為提升遊客來坪林消費意願，坪林區商圈發展協會配合10月與11月「振興券」及「新北加倍券」發放，舉辦四個禮拜「您消費我送禮」活動，每周日到坪林持振興券前往特約店家，消費滿1000元，即可參加抽獎，最高5000元商品兌換券。週六商圈發展協會在保坪宮廣場邀請到坪林青農表演街舞快閃、街頭演唱等活動，周圍更布置優雅茶席與大家分享文山包種茶。區長周慶珍希望大家不要錯過此次振興消費活動，接下來將於10月17、24、31日及11月7日進行抽獎活動，也歡迎大家來坪林買好茶抽好禮。

坪林青年茶業發展協會為跨出傳統茶桌記憶，做了許多全新的嘗試，於坪林街農創聚落別出心裁舉辦「新茶上桌－茶山職感生活展」，當天提供嚴選茶席飲品、精緻茶點、茶職人服介紹、茶粿DIY等體驗活動。區長周慶珍很支持坪林青農團隊的創新想法，希望讓茶文化更融入每一個人的生活，此次展覽活動從10月16日至23日為期8天，歡迎大家來道坪林感受大自然的芬多精，親身體驗茶鄉的細緻文化與寧靜之美。