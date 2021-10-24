新冠疫情衝擊各行各業，連公益團體募款也大受影響。為幫助更多弱勢孩子，知名科技除臭襪廠商sNug與伊甸基金會攜手，舉辦超人氣插畫「柴語錄可愛彩繪除臭襪禮盒」公益義賣，盼募得超過去年的65萬元款項，幫助更多發展遲緩的孩子。
伊甸基金會中區資源中心副主任林廷軒代表伊甸，從sNug給足呵護品牌總監洪韶均手中接下象徵捐贈的大型支票海報。林廷軒說，台灣每15位孩童就有1人是發展遲緩，他們可能在生活自理、動作、語言或認知方面的能力發展較落後，若能早期接受療育，就有機會趕上成長進度。
伊甸基金會每年服務超過2萬名兒童家庭，投入早期療育服務已27年，洪韶均指出，新冠疫情從去年到今年接連衝擊台灣經濟，她本身就是媽媽，對父母親永不放棄孩子的心感同身受，去年起即與伊甸合作做公益，共募得65萬元早療經費。
洪韶均說，今年疫情又較去年嚴重，為持續幫助伊甸，義不容辭的出力協助，特別與人氣插畫「柴語錄」合作，製作出一系列彩繪的除臭襪，每賣出1組就捐出300元給伊甸作為早療經費，今天活動現場預計將可募集10萬元，而活動將持續到明年4月，希望募集款項超過去年。
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