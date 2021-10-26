行政院中興地區機關暨台灣省政府員工消費合作社，秉持關懷弱勢團體，回饋地方理念，理事主席林瑞峰26日在總經理簡滄茂、祕書林伶君、理事顧士洋陪同下，拜訪公益慈善團體，並致贈公益金。

林瑞峰等人代表消費合社全體社員，先後前往南投縣心理衛生協進會、南投市營南社區發展協會、南投市內興里社區發展協會、南投縣樂活農業發展協會、親愛音樂文化基金會、創世基金會草屯分院、南投縣麻煩小天使協會、南投縣私立南投仁愛之家等處，致贈每個團體3-7萬元公益金。

林瑞峰表示，由於新冠肺炎疫情衝擊，弱勢團體接受捐助、募款活動紛紛延後或取消，捐款數減少，讓社福團體的運作受到影響；中興員工消費合作社秉持取之社會，用之於社會理念，每年均舉辦歲末送暖致贈公益金活動，希望讓弱勢團體獲得幫助，也希望藉此拋磚引玉，讓更多民間善心人士投入公益活動。

受贈協會、團體均表示感謝中興員工消費合作社雪中送炭的善心義舉，感謝對他們的支持、關心與祝福。