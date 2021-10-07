台糖蜜鄰超市用5大好禮響應振興券，送出豐富的加碼禮、加價禮、購物禮、綁定優惠及驚喜禮。

配合政府振興五倍券的發行，台糖將串聯轄下門市據點及台糖易購網等虛實通路，祭出有買就有感超優惠方案，民眾可透過台糖近百個營業據點及門市，憑券享優惠、放大五倍券。

台糖表示，身為國家防疫隊的台糖，在疫情舒緩後的紓困與振興也皆有全面啟動，其中鼓勵員工攜眷、呼朋外出消費是重要一環，而政府五倍券上路在即，公司積極整合20家蜜鄰便利超市、73間台糖加油站、4處觀光休閒園區，以及台糖健康易購網站等，共同推出13項超值優惠方案，其目的就是要民眾輕鬆加值五倍券，加碼贈出驚喜購物禮及抽獎活動，既方便消費，又秀出超值優惠。

身為社區甜蜜好鄰居的台糖蜜鄰超市，推出振興早鳥預購方案，即日起凡使用5000元振興券，至蜜鄰門市預購5盒新品「台糖美漾纖」(榮獲「調節血糖」及「不易形成體脂肪」兩項國家健康食品認證)，可再額外獲贈1盒，總計6盒美漾纖 (價值10800元)，加倍放大五倍券，還能維持身體健康。至門市消費單筆結帳出示1張振興券，可享整筆優惠加購10%商品金額；還有台糖商品買2送1、買大送小、第2件5折，以及滿額加價購等振興驚喜禮。

台糖唯一的官方網站商城台糖健康易購網，也祭出「振興三重送」，單筆金額滿5千，可獲500元購物金、享熱門暢銷品第二件5折，另有新會員再加碼555元購物金等，民眾只要宅在家、動滑鼠，輕鬆點，就有優質商品配送到府。

台糖指出，除了公司自營門市及網站商城外，台糖加油站也規劃振興優惠，自110/10/8起至12/7止，加油可享汽油每公升降1.5元；110/12/8起至111/4/30止，APP會員週五以振興券加油滿30公升，會員點數狂飆5倍送。

深受親子旅遊歡迎的台糖觀光糖廠及休閒園區也加入振興行列，使用振興券至台糖南靖休閒廣場，享台糖冰品及指定商品9折優待；高雄花卉農園中心烤肉、土窯套餐消費滿千，贈3張五分車票券；橋頭觀光糖廠展售中心購買冰品滿500元，送冰棒1支。花蓮觀光糖廠展售中心，享盒裝冰品及指定台糖商品9折，單筆消費滿千還可參加「好運抽抽樂」活動，有機會獲得禮品券及消費抵用券。