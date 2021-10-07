大苑子響應政府振興5倍券政策，自10月8日起推出專屬大苑子顧客的振興回饋，顧客只要持政府發放的「紙本振興券」至門市購買「大苑子振興回饋券」即可額外獲得10％現金回饋。此外10月8日~12月31日前購買「大苑子振興回饋券」的會員，還可加碼享有周周抽5000元儲值金的幸運資格！振興券越早使用，回饋多更多。

大苑子10月8日起推出「大苑子振興回饋券」，至2022年4月30日以前，會員可持振興5倍券購買「大苑子振興回饋券」，每張回饋券面額為55元，使用200元振興券購買可獲得4張、500元可獲得10張、1000元可獲得20張。

大苑子振興回饋券等同於現金，顧客可持振興回饋券至原購買門市兌換任何商品，若消費金額超過回饋券金額，只要於兌換時再以現金或行動支付補貼餘額即可。使用「大苑子振興回饋券」除可獨家享有10％現金回饋外，只要顧客於10/8~12/31期間購買「大苑子振興回饋券」，即可加碼獲得專屬抽獎序號，周周抽出一名幸運額可獲得5000元儲值金！持200元振興券可獲得1組抽獎序號、持500元振興券可獲得2組抽獎序號、持1000元振興券可獲得5組抽獎序號。每位會員不限購買張數，買越多獲得的序號越多，中獎機率越高。

屬於秋冬濃厚系的大苑子「許慶良酪梨鮮奶」將於10月7日正式回歸，酪梨加上濃、醇、香、甜的許慶良鮮乳，變成一杯滑順又香濃的「許慶良酪梨鮮奶」，為秋冬受歡迎的超人氣飲品。喜歡層次豐富口感的朋友也有另一個絕妙的選擇！在酪梨鮮奶中加入滑Q香甜的布丁後，變成一杯超人氣的「許慶良酪梨布丁鮮奶」，酪梨、鮮奶、布丁碰撞出大人小孩都愛不釋手的秋冬首選飲品。