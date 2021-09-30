新北市政府警察局淡水分局今（30日）在淡水一信教育訓練中心舉辦110年度民防中隊幹部常年訓練。（淡水警分局提供）

新北市政府警察局淡水分局今（30日）在淡水一信教育訓練中心舉辦110年度民防中隊幹部常年訓練。（淡水警分局提供）

新北市政府警察局淡水分局今（30日）在淡水一信教育訓練中心舉辦110年度民防中隊幹部常年訓練，與往年不同的是，今年警察局局長黃宗仁與副局長溫枝發、民防大隊長吳建亨、民防中隊長麥勝剛無預警地現身會場，除了炒熱現場氣氛也增添了無比的溫馨。

黃宗仁指出，遠見雜誌近期公布2021年六都施政滿意度調查，新北市在警政治安方面名列第一，並表示這段時間以來，新北經歷新冠肺炎疫情、非洲豬瘟等重大事件，但是新北警察絲毫不敢鬆懈，這場戰「疫」在所有民防弟兄的參與共同努力下，發揮堅強的團隊精神克服重重難關，始能打贏這場戰「疫」，呈現如此豐碩的成果，民防弟兄的努力與支持功不可沒。

黃宗仁特別強調，在疫情的衝擊之下，詐騙集團日益猖獗，從統計數據可以看出，今年度的詐騙案是倍數成長，在景氣低迷時危害社會，騙取人民養家糊口的辛苦血汗錢，實在可惡！所以，我們打擊詐騙的決心不容質疑，堅決打擊惡質詐騙犯罪，守護人民的生命財產安全。

淡水警分局長黃南山表示，詐騙手段不斷推陳出新，犯罪手法態樣多變，本分局除積極偵破詐騙機房及追緝詐欺車手外，對於強化宣導防詐騙知識，提高民眾防詐自我防衛能力也相當重視，要求轄區派出所與各金融機構、超商及民力共同成立LINE群組，將最新的詐騙手法及案例即時上傳周知，全力將詐騙攔阻於臨櫃匯款前，共築「阻詐防線」，並結合民防、義警、巡守隊、警友、志工「五力齊發」，共同守護民眾財產安全。

黃宗仁除慰勉現場民防人員，也指出治安工作決戰在空中，呼籲大家拿出手機將各種「反詐騙」訊息，用力傳出去，讓所有市民及「詐騙歹徒」也都能收到，讓歹徒們知道我們已「看破其手腳」，再出來騙人「一定抓到你」，打詐、阻詐全民一起動起來，離去時並親切地與現場民防弟兄一一擊拳博感情展現「阿仁哥」式的親和力，讓在場人員都留下深刻的印象。