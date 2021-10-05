員警聽聞便識破為時下最熱門假投資詐騙手法，一再勸誡吳婦不要輕易匯款。（警方提供）

台中市政府警察局第四分局南屯派出所警員施浚揚、江衍瑞，日前接獲轄內玉山商業銀行通報，一名64歲的吳姓婦人欲臨櫃匯款新台幣95萬元至他人帳戶，作為投資外幣所用，因婦人無法清楚說明投資用途，行員擔心婦人遭詐騙，主動通知轄內派出所員警到場了解。

警方指出，吳婦看見警察大陣仗上前關心，一開始還意會不過來，苦笑地表示自己在Line通訊軟體上認識1名黃姓網友，邀約她投資美金外幣，因為自己不熟悉操作頁面，所以匯款給對方代為操作，員警聽聞便識破此為時下最熱門的假投資詐騙手法，一再勸誡吳婦不要輕易匯款，投資哪有穩賺不賠？!吳婦才打消匯款念頭，攔阻成功。

吳姓婦人向員警說，自己平常就有投資理財的習慣，近期經由黃姓網友介紹投資外幣平台(drcfx)，1個月保證有4％以上的獲利，比郵局定存還賺，在今年6月份的時候已經匯款新台幣20萬至黃姓網友帳戶請他代操作，一個月即進帳1萬6千多元。

吳姓婦人表示，對方亦有定期傳送獲利截圖佐證，因此這次又加碼投資95萬元，希望能多賺點養老金。員警耐心地解釋勿輕信投資社團或是投資群組的訊息，天下沒有白吃的午餐!吳婦這才恍然大悟自己險些落入詐騙集團的圈套。

所長江松泳表示，投資詐騙頻傳，民眾切勿輕信不明投資管道或是請他人協助代操外匯，穩賺不賠大都是詐騙伎倆，小心查證，降低被詐騙的風險。