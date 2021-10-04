「給認真的人掌聲，就是為社會點燈！」中央警察大學警佐班第4類派補巡官近期發布，中市第四分局交通組警員陳怡禎，如願分發到彰化縣警局擔任巡官，她說為了這一天等了2年；四分局長許明耀特致贈她行李箱1只，勉勵將四分局所有回憶經歷裝載成箱，帶著大家祝福迎接嶄新的挑戰與未來。

99年即通過警察三等特考的陳怡禎，因時空背景因素受訓完後並未任官，先分發至春社派出所擔任轄區警員；108年才至警大佐四類接受為期4個月幹部訓練，取得警正任官資格。服務四分局近10年期間，經歷結婚、生子，完成人生中許多重要的時刻都在該分局度過。

陳怡禎想到要離開待近10年的單位，頓時許多回憶湧上心頭，想到首次抓到通緝犯的驚心動魄；受理家暴案件的感慨與不捨，轉調內勤後承辦人事室、保安民防、交通等業務，從警許多經歷都化成未來從官的養分。

陳怡禎最開心莫過於2名年幼的孩子，離家近陪伴的時間也多，還開玩笑地跟媽媽說：歡迎回家。她強調，已整理好心情大喊：I’m ready！

分局長許明耀指出，一個人能夠成功絕非偶然，所有收穫都是一點一滴累積而成，怡禎內、外勤經歷均豐富職位提升並不會影響工作態度；期盼她秉持初衷熱情，在新職繼續發光發熱為民服務。