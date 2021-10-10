睽違20年國慶焰火今晚8點將在高雄港灣準時施放，高雄市長陳其邁上台致詞，首先感謝所有的防疫人員及市民朋友，共同維持高雄58天0本土確診，他強調，沒有大家的團結防疫，今天不可能坐在這裡，高雄未來也將以「自信、勇敢、堅韌」精神，向全世界展現。

陳其邁說，自2019年covid-19疫情爆發，國際上面臨各項重大衝擊，然而在醫護人員、全體國人的齊心合作下，我們不僅讓全世界看見台灣的防疫成就，同時我們也盡己所能，幫助遭逢疫情襲擊的國家，同時也感謝國際友人的協助，在疫苗供應不穩的情況下，伸出援手，大家共同對抗疫情，而這正是民主大聯盟、世界加好友的感人樂章。

他也感謝蔡英文總統及院長游錫堃給高雄機會，展現高雄的美好。陳其邁說，大家現在所在的高雄港，20年前，台灣第一次離開台北，在高雄舉辦國慶煙火時，當時還是高牆聳立，市民看不到大海，而現在，駁二、棧二、海音中心、高雄展覽館，整個亞洲新灣區，已成為高雄最閃耀的星光。

陳其邁表示，20年來，高雄也從鐵鏽之城脫胎換骨，成為宜居城市，與中央合作興建了衛武營國家藝術文化中心，高雄流行音樂中心，讓文創產業蓬勃發展，高雄鐵路地下化後的綠園道，縫合南北城市的紋理。輕軌成圓到捷運路網的興建，讓市民的生活與交通越來越便利。

陳其邁強調，高雄的城市轉型，從來不是一路順風、「沿路唱歌」，而是逆風前進，而骨力的高雄人共同將他們的奮鬥故事，寫在這片土地上。他感謝蔡英文總統、行政院長蘇貞昌對大南方的重視，全力協助，讓高雄市加速產業升級，從橋頭科學園區、中油煉油廠轉型，到5GAIoT創新園區，打造高雄台南的科技走廊。推動高雄城市轉型發展的動力，一波接一波。

陳其邁強調，2021年，是充滿挑戰，嘛是咱堅心作伙的一年，今年夏天的東京奧運、帕奧，台灣選手締造了史無前例的好成績。你我都一定記得高雄市籍陳亮達，站在游泳池邊如小巨人的身影；每一局都奮力拚搏的莊智淵；永不放棄、相信自己的戴資穎，他們都展現了「自信、勇敢、堅韌」，這就是高雄大港的精神，也是我們這座偉大城市的象徵。

陳其邁說，未來的20年，高雄也將以此精神，承載著大家的夢想，全速前進！飛向未來對全世界，展現咱高雄的美麗。