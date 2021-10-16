高雄市鹽埕區城中城大火造成46死，市長陳其邁16日說，市府將負責傷者的醫療費用，並對老舊大樓做妥善處理，至於撫慰金及相關的慰問，我們會再請社會局就整體的捐款或是未來的法律服務，做完整的考量。

陳其邁上午到阮綜合醫院探視傷者，他說，社會局下午在城中城舉行招魂的法會，希望先以罹難者處理喪葬事宜為主。我們發放給罹難者家屬的慰問金，除了原來的5萬元之外，在昨天也加發20萬元的慰問金，來協助處理短期喪葬費用。

至於後續規畫，陳其邁表示，短期先要全面體檢高雄市30年以上無管委會的大樓，總共有34座，昨天體檢小組總共檢查了12座，我們也初步發現，在這些老舊大樓裡面，有一些就公安或消防的危險因子，譬如逃生避難的設施、或是消防設備等等，都有一些明顯不足或亟待改善的。

陳其邁下令，就這些危險因子，必須立刻來做去除處理，包括樓梯口堆放雜物、或者是阻礙逃生通道、消防設備老舊破壞、明顯不足必須立刻改善。

至於城中城大樓，陳其邁也要求不管是三個技師公會的鑑定報告，或者是應該就整個未來使用是否涉及管理不善，或者是對於整個建築物的相關安全，如果沒有改善計畫或措施，我們會用專案方式來處理城中城大樓，務必讓整個市民生活安全能夠受到保障。

那未來會拆除城中城大樓嗎？陳其邁說，會請工務局、建管消防等單位，就整體的公共安全的部分作為最優先的考量，當然也不排除。

談到焚香導致火警的女嫌最重可能才處5年刑期，但對於46條人命，這在賠償和刑期部分是不是相對低？陳其邁說，尊重司法調查，也希望說因為釀成46位不幸罹難者，對整個相關責任釐清，希望檢察官能夠再充分的調查，能夠讓整個事件真相能夠還原、追究責任。