長榮航空推出的機能防護夾克大受歡迎，升級過的2.0版昨天才在「長榮樂e購」平台獨家開放訂購，立刻就有詐騙集團盜圖，並製作一頁式訂購網頁以低價銷售劣質品進行詐騙。長榮表示已報案處理，並強調產品只在長榮樂e購開放預訂，呼籲民眾別掉入陷阱。

長榮航空機能防護夾克2.0版兼具時尚與實用性，9月30日在長榮樂e購平台獨家開放訂購，10月初陸續出貨。首批數量僅有5000件，共有XL、L、M、S等4個尺寸，單件售價1580元。

但在開賣當日，長榮即發現有詐騙集團盜用相關照片及影片，製作一頁式訂購網頁以低價銷售劣質品進行詐騙。長榮聲明，機能防護夾克僅在長榮樂e購官網（https：／／mall.evaair.com）銷售，並未與任何廠商或是交易平台進行合作。

長榮表示，詐騙集團以多元方式在網路上進行銷售仿冒品，公司已經報案處理並配合檢警單位進行調查，呼籲民眾特別注意避免上當。