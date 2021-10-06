美股周二翻揚收紅，激勵台股今(6日)早盤漲逾百點，台積電開盤以573元、上漲1元開出後不久即翻黑，一度下跌7元至565元，跌逾1%，貨櫃三雄也開高走低，繼陽明之後，長榮也跌破百元大關，大盤指數由紅翻黑，摜破16400點，11點過後，指數來到16341.86點，下跌逾百點。

台股開盤上漲27點，以16488.21點開出，一度來到16568.21點，站上16500點，站上5日線，漲逾百點，隨著台積電、聯電、貨櫃三雄股價紅翻黑，以及日韓港股走弱，大盤也由紅翻黑，16500點、16400點關卡接連失守。

貨櫃三雄開高走低，長榮跌破百元價位，一度來到98.9元，跌幅近4%，陽明持續探低，今觸及94.4元，跌逾3%，三雄目前僅萬海仍在百元以上，今一度殺至165元，下跌8元，跌逾4%。

受惠於國際油價走揚，台塑四寶股價逆勢走升，其中，台塑高點來到119元，漲逾3%，南亞、台化、台塑化也都有1%以上的漲幅。