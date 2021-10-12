台股操作難度高 5類概念股可低接 12:332021/10/12 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上周指數周漲幅僅0.42％，但台股走勢震盪加劇，高低點差達609點，上沖下洗操作難度高。統一投顧認為，考量美股財報季即將登場，企業獲利增速放緩，且中國債務問題仍在，中國限電政策將衝擊台廠9月、10月的營收表現，加上近期外資已連續三周賣超台股，技術面走勢偏弱，市場將觀望周四台積電法說及美國聯準會記錄，指數震盪難免，建議採取低接布局策略，以政策護盤的晶圓代工股、高殖利率概念股、塑化股、壽險金控及五倍券內需概念股為主。 台指期 盤整機率大 產業4亮點支撐 台股逢回可布局 #低接 #台股操作 #難度高 #周指數 #周漲幅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大盤劇烈震盪 優選抗跌跟漲台股基金 11:242021/10/12 財經 台股基金耐震佳 伺機進場 04:102021/10/12 投資理財 操盤心法－關注中美情況 台股科技資訊具優勢 04:102021/10/12 證券．權證 力旺超車大立光 躍高價股三哥 04:102021/10/12 投資理財 台積電利多不漲 台股早盤大跌逾200點 09:242021/10/12 財經 投顧：Q4看好七族群 選股不選市 04:102021/10/12 證券．權證 台股收假補跌逾200點 台積電跌9元 失守16500點 09:122021/10/12 財經 《證交所》外資上周續提340億元 逆勢回補航運股 11:442021/10/12 財經 5檔科技ETF逆勢爆紅 04:102021/10/12 投資理財 專家看台股 本周區間震盪 04:102021/10/12 證券．權證 《觀光股》柏文9月營收近5月高點 Q4拚逐月成長 11:442021/10/12 財經 財經熱門新聞 打房123 央行確立房貸利率三級制 - 財經要聞 - 工商時報 退休好生活》小心！老闆從薪資扣6％當勞工退休金 - 財經焦點 - 中國時報 美通膨數據失控了 專家怒批：兇手竟是自己人 - 財經 晶片荒 台積出招一石二鳥 - 財經要聞 - 工商時報 高雄屋齡60年老透天 508萬買不買？網見地點瘋喊：便宜死了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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