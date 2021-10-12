上周指數周漲幅僅0.42％，但台股走勢震盪加劇，高低點差達609點，上沖下洗操作難度高。統一投顧認為，考量美股財報季即將登場，企業獲利增速放緩，且中國債務問題仍在，中國限電政策將衝擊台廠9月、10月的營收表現，加上近期外資已連續三周賣超台股，技術面走勢偏弱，市場將觀望周四台積電法說及美國聯準會記錄，指數震盪難免，建議採取低接布局策略，以政策護盤的晶圓代工股、高殖利率概念股、塑化股、壽險金控及五倍券內需概念股為主。