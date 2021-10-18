台股今(18日)開高震盪翻黑，早盤一度站上16800點，收復月線，午盤過後一度殺低失守16700點，指數高低震盪逾160點，終場收在16705.46點，下跌75.73點，三大法人合計買超29.01億元，其中，外資及陸資買超32.81億元，呈現連3買走勢。

台股今開盤上漲35點，以16816.94點開出，台積電、聯電開高，帶領大盤重返16800點，上漲80點，來到16862點，不過，航海王扯後腿，運輸類股指數一度跌逾4%，貨櫃、散裝航運股同步下跌，大盤在平盤附近拉鋸，接近午盤指數翻黑，接近尾盤時更跌破16700點，來到16695點，跌逾80點，收盤險守16700點，成交值2693億元。

外資繼上周五(15日)大舉買超278億元後，今再加碼32.81億元，已連續3個交易日買超；自營商買超2.54億元，投信則仍賣超6.34億元，三大法人合計買超29.01億元。

台積電15日大漲27元，站上600元大關，今開盤上漲4元，以604元開出後不久即缺欲振乏力，終場下跌10元，收在今日最低點590元，失守600元大關，跌幅1.67%；聯電同樣開高走低，終場收58.4元，跌0.7元，跌幅1.18%；法人看好聯發科明(2022)年有機會雙位數成長，股價開高走高，以867元作收，上漲10元，漲幅1.17%。

航運族群則呈現戲劇性走勢，受到運價走跌影響，早盤開低走低，貨櫃三雄股價一度重挫8-9%，長榮跌破90元關卡，來到85.5元，但午盤過後逐步拉高，終場長榮收在92.4元，跌幅1.6%，陽明收在89元，跌幅3.58%，萬海以160元作收，下跌1元，跌幅0.62%。