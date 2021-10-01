長榮大學成立「虛實跨境媒體中心」，未來將致力於培育數位影視與動畫產業人才。(長榮大學提供／曹婷婷台南傳真)

長榮大學成立「虛實跨境媒體中心」，未來將致力於培育數位影視與動畫產業人才。(長榮大學提供／曹婷婷台南傳真)

長榮大學今天成立「虛實跨境媒體中心」，未來除了將致力於培育數位影視與動畫產業人才，此外，更將與台灣虛擬網紅協會合作，共同推動虛擬網紅認證中心。

有鑑於數位影視與動漫產業蓬勃發展，為持續培養業界所需人才，並對接Vtuber虛擬網紅與相關衍生的數位影視內容製作，長榮大學校長李泳龍指出，為培育數位影視與動畫產業人才，歷年持續建置相關軟硬體設備，除了數位影音中心，還於影視設計相關系所建置相關設備。

他說，尤其，今年更獲高教深耕與私校獎補助款，建置「虛實跨境媒體中心」，提供數位影視拍攝、動作捕捉、虛擬攝影棚、電腦動畫製作環境。

資訊暨設計學院長蕭鉢說，除了軟硬體設備採購，也已規畫專業教師投入，期待除了動畫與相關數位影視專業課程教學，透過產學合作模式與設備技術廠商、台灣虛擬網紅協會等單位建立學用合一培育模式。

台灣虛擬網紅協會理事長陳封平表示，期待與長榮大學合作、技術交流，提供中南部相關產業在數位影視拍攝與動作擷取、3D動畫等製作需求，有完善技術支援實作平台，成為良好產學合作典範。