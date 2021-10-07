由體育署與國民健康署推動的「運動i臺灣2.0計畫」是2022-2027年的中程計畫。

為持續推廣全民運動，積極促進國民健康，教育部體育署6日宣布將於「運動i臺灣計畫」110年屆期後，提出「運動i臺灣2.0計畫」，其中強調「人才培育」、「通路結合」、「跨域合作」。並藉由一年一度體育署與國民健康署合辦的「全民運動與健康政策研討會」，邀請國內專家學者分享交流其專業見解，並進行縣市分區座談。

同時，體育署將邀請運動與健康經營者線上展示相關運動服務、產品與技術。結合跨部門資源，強化我國運動與健康政策推動實力，發展優質的特色運動環境與氛圍，實踐個人健康及促進國人福祉。

我國自86年起，陸續推動《陽光健身》、《運動人口倍增》等全民運動的相關政策與計畫，並於99-104年推動《打造運動島》計畫，為我國全民運動的推升打下穩固的根基。

「自105年起，賡續辦理《運動i臺灣》計畫，成效卓著，有效提升了國民參與運動及規律運動之比例。」教育部葉丁鵬參事表示，國民參與運動的比例自95年的76.9%起逐漸上升，至109年達到82.8%；規律運動人口之比例則自95年的18.8%開始提升，至109年達33%，成長近兩倍。

本計畫將從「推廣縣市體育活動」、「強化質精量足專業人力」、「發展地方特色運動」、「優化運動友善服務」及「整合運動與健康促進」五大方向來落實政策，透過各地區運動推廣單位的合作，有效發展具有在地特色之運動環境。同時，加強運動推廣領域之人才培育，並且提升運動環境與設施之友善度，除服務一般民眾之外，也能降低銀髮族及身心障礙者對於參與運動之疑慮，並提升其運動意願。

另外，新科技應用在運動健康促進領域中已蔚為風潮，強調精準服務、智慧服務與客製服務三大特點。在運動科技中結合虛擬實境、人工智慧、穿戴式科技、物聯網和大數據分析等智慧科技，將有機會幫助銀髮族與身心障礙者，還有更多從未參與運動的人成為運動咖。

國民健康署賈淑麗副署長表示，透過運動結合科技、健康及在地資源，持續於各場域應用及推廣整合性多元運動健康促進服務，提升國人健康。教育部體育署與衛生福利部國民健康署將透過緊密的跨部門合作聯繫，共同落實「運動i臺灣2.0計畫」，打造一個「運動健身、快樂人生」的運動型健康社會。

體育署與健康署自104年起每年合作辦理「全民運動與健康政策研討會」。本次研討會以「活力多元新生活、永續運動促健康」為主題，邀請國立彰化師範大學古博文特聘教授帶領大家從穿戴科技談身體活動及全民運動的推廣、臺灣AI實驗室創辦人杜奕瑾先生主講疫情下的各場域運動；以「職工運動」、「體育專業人才職能」、「運動科技與健康促進」、「戶外運動之倡議-以登山/健行、親水/海洋為例」為圓桌論壇主題，由各領域專家學者等代表，相互交流與分享經驗，並以縣市分區座談，增加執行後續運動與健康政策的動力。

同時，邀請運動與健康經營者線上展示相關運動服務、產品與技術。希望讓運動結合健康、在地文化、資源，發展優質的特色運動環境與氛圍，實踐個人健康及促進各年齡層與族群的福祉，透過全民運動與健康政策建構一個愛好運動、和平且包容的社會。

雖然目前國內疫情趨緩，仍請大家保持社交距離並做好個人衛生防護，並配合各場所的防疫作業。運動後返家，記得先洗手，運動過程中要記得與人維持1公尺以上的社交距離，戴上口罩，提醒如果出現發燒或呼吸道症狀，應避免外出。健康國民是國家最大的資產，身體活動及運動對於促進各年齡層民眾健康至為重要。體育署與健康署持續結合跨部會資源，運用公共衛生與體育運動專長，攜手為國民幸福與健康努力。