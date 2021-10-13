哈佛大學與台大合作成立「哈佛台北學院」，每年將派學生到台灣學華語。教育部潘文忠今表示，我國今年開始推動「優華語」計畫，包括台大、台師大及政大等10校與美國21所大學（包含哈佛大學）合作，將提供外籍生到台灣學華語，及選送華語教師到歐美任教。

美國哈佛大學多年來執行「哈佛北京學院」合作計畫，每年暑假派學生到中國大陸北京學華語，今年傳出將轉往台灣，明年暑假改與台灣大學合作，計畫也更名為「哈佛台北學院」。哈佛大學明年將有60名學員來台參訪，在台大修習為期8周的華語課程，也將造訪九份、陽明山等北部景點。

潘文忠今天到立法院教育及文化委員會進行業務報告，對於哈佛大學與台大合作成立「哈佛台北學院」，他表示，歡迎哈佛大學與台大合作推動華欲學習。

潘文忠說，從今年開始，我國推動「優華語」計畫，國內10所在華語教學表現相當好的學校，已與美國21所大學合作推動華語教學，包含哈佛大學。

「優華語」計畫由我國大學與歐美地區大學簽訂「校隊校」合作備忘錄。合作內容包括：由我國大學選送華語教學人員至歐美大學；提供台灣優華語將獎學金吸引歐美大學學生來台研習華語，同時協助我國雙語教學活動。

潘文忠說，110年度總計核定168名台灣優華語獎學金生（包含99名短期獎學金生、69名長期獎學金）及選送36名華語教學人員赴美國大學任教。

民進黨立委黃國書質詢說，政府為吸引外籍人士來台學華語，過去花16億元推動「邁向華語文教育輸出產業大國八年計畫」，現在這個計畫到期了，教育部提出「優華語」計畫來取代（今年經費4500萬元），但規模實在太小了，效果可能有效。

潘文忠回覆，「優華語」是接續之前8年計畫而來，並將與2030年雙語國家政策進行連結，哈佛大學與台大在這麼快就達成「哈佛台北學院」，顯現台灣在華語教學上具有非常大的優勢，未來會補助更多國內大學與歐美大學一起推動華語學習。