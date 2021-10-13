首屆「2021 TSAA台灣永續行動獎」於10月13日在圓山大飯店舉辦隆重的頒獎典禮，集保結算所以「全民退休自主投資實驗專案─好享退」榮獲肯定，由張秀珍副總經理出席代表領獎。

張秀珍指出，優雅老後是我們一生的共同課題，集保結算所善用本身的資源條件與核心能力，從慈善公益與友善環境出發，推出具高齡友善觀念，滿足社會大眾需求之產品－好享退專案，希望達到企業、教育、社會三共好。好享退與聯合國「永續發展目標（SDGs）」連結，落實SDGs 17項目標中所對應的「消除貧窮」、「消除飢餓」、「健康與福祉」、「減少不平等」及「永續社區」等5項目標，期對環境有所貢獻，落實永續發展。

國人平均壽命創新高來到81.3歲，2025年將進入超高齡社會，如何規劃安定適足的老後生活成為重要課題。集保結算所藉由宣導退休準備，深耕金融市場，並配合政府政策，俾國家整體金融服務可讓更多群眾受惠，實現普惠金融目標。因應高齡社會與少子化，好享退專案成功引領退休理財的風潮，以及民眾對於長期投資理財的需求增加，集保日前也盛大推出永續經營的平台-「好好退休準備平台」，該平台不僅有基金投資，還包括保障型保險商品，運用公益關懷弱勢，更推廣正確理財觀念，透過教育專區，從建立基本觀念到認識金融產品，讓民眾及早著手退休準備。

高齡化社會是不可逆的過程，金管會近年推動發展高齡化金融商品，也鼓勵各項創新服務，然而要具體落實政策願景，最重要的是政府與民間應共同行動。集保結算所由內到外積極投入改善社會環境，發揮企業責任與社會價值，希冀運用金融核心專業，以創新行動公私協力打造社會安全網。