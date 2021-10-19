紙風車文教基金會發起首屆「紙風車台灣少年金像獎-368我的家」影片徵稿活動，由教育部國民及學前教育署擔任指導單位，鼓勵全國的中小學生，拍攝2分鐘的家鄉創意影片，共計有86支創意影片入選，除了獲得2千元獎金外，還可角逐決選最大獎優選獎金2萬元。

投稿的作品中，有全家人協力完成拍攝，也有學校老師把影片拍攝列為學期的教材，讓同學們合力探索家鄉的特色，影片中可以看到從資料收集、腳本撰寫到最後的影片拍攝剪輯，都充分顯示出孩子們的用心及創意。

其中，有以猜謎介紹萬華龍山寺隱藏的小知識，評審驚呼：「我都不知道龍山寺爐鼎是當時荷蘭人形象。」也有同學化身小巫婆，騎著掃把，運用剪輯技巧，帶大家「飛躍」金門各地，或是全程用台語介紹阿嬤的月光寶盒，呈現祖孫在家鄉相處的情感，更有花了一個月等待，拍攝祖父的菱角田，評審表示：「看著祖孫相處的情景，很令人感動。」

初選評審會議由紙風車劇團團長任建誠主持，邀集綠光表演學堂堂主劉長灝、紙風車劇團副團長莊瓊如、紙風車文教基金會顧問李美玲擔任評審，在191支影片中選出86支入圍決選。

任建誠表示：「本次六都和離島都有人投稿，評審老師們達成共識，初選採鼓勵性質。同學們因為這個計畫，願意去查詢、研究故鄉的資料，整理結構，再去表述、製作成影片，孩子們推廣故鄉的用心，都值得鼓勵。」

李美玲說：「有些影片可看出孩子和家人合力完成，全家一起爬山，由孩子介紹、父親掌鏡，畫面傳遞出的精神真的很美好。」劉長灝表示：「有同學裝扮成牛魔王介紹全台最低的一等三角點，表演雖然很稚嫩，但既可愛又真實。」莊瓊如表示：「有些影片是全班分組拍片，由老師帶領，作品部分很相像，最後就依創意取勝，能讓人會心一笑就入選。」

目前共有86支影片入圍第二輪的決選階段，10月12日至10月24日止，開放民眾上網投票有參與投票者，就有機會獲得5000元獎金。創意影片投票網址：https：／／reurl.cc／vg62ry