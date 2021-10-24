一般有生兒育女計畫的情侶，在婚前都會進行身體檢查，確保未來孩子的健康。一對相戀3年的印尼情侶原本已經論及婚嫁，然而婚前檢查後才驚覺，2個人竟都患有「地中海貧血」，為了未來孩子的健康著想，他們決定忍痛分手，並將最後一天戀愛拍成影片留作紀念，讓許多網友都忍不住紅了眼眶。

根據《星洲日報》報導，印尼女子和男友已經交往3年，不久前也進入論及婚嫁的階段，於是雙方到醫院進行婚前身體檢查，未料結果出爐後，卻發現他們竟都患有輕度的地中海貧血，讓2人感到非常崩潰，「地中海貧血無法被治癒，這對孩子來說是個很大的風險」，為了未來孩子的健康著想，他們討論了很久，最終還是決定分手。

他們在分手當天，一起盛裝出席一場婚禮，享受情侶最後的快樂時光，並拍成影片留作紀念，婚禮結束後，2人在飯店沙發上坐著聊天，還不時低頭流淚，最後以一個依依不捨的擁抱結束這段感情，2人也就此變回朋友關係。

這個相愛卻不能相戀的畫面讓許多網友都感到難過，截至目前為止影片的觀看次數已經超過370萬，大家紛紛稱讚他們十分負責，也留言為他們加油打氣，希望2個人都能盡快找到合適的終身伴侶。

根據衛生福利部介紹，地中海貧血是一種隱性遺傳性的血液疾病，它雖然沒有傳染性，但也不能被根治。地中海貧血又可分為甲型（α 型）和乙型（β型），若夫妻2人都是同型地中海貧血帶因者，胎兒就有可能成為重型地中海貧血患者，且不論哪一型，都將嚴重影響孕婦和胎兒的生命和健康。