城中城大火起火點確實是1樓、由郭姓男子占用的套房。（本報資料照片／袁庭堯高雄傳真）

城中城大火起火點確實是1樓、由郭姓男子占用的套房。（本報資料照片／袁庭堯高雄傳真）

高雄市城中城大樓14日大火釀46人死、43人傷，市府為此組調查小組，報告29日出爐，羅列消防、工務局各3大不積極作為、間接導致災難，市府要求一年內完成改革。至於市長陳其邁未列席遭質疑，調查小組解釋陳與調查內容無關，也非向其報告，所以才沒邀請出席。

城中城大火調查結果記者會由副市長林欽榮、律師周元培及9名小組成員出席。

報告結果指出，城中城大火的起火點確實是1樓、由郭姓男子占用的套房。城中城一到六樓多為閒置空間，內部有大量易燃材料，起火處旁又堆有大量雜物及59輛機車，大火一發不可收拾，產生的濃煙沿安全梯、電梯井向上流竄，造成重大傷亡及財產損失。

調查小組表示，此次調查分為委員逐層現勘火災現場、約詢相關人士（包含主委李太明、里長林傳富等人）、交互討論等三階段進行，內容包含災前行政作為檢討、救災過程、災後策進作為、責任分析與行政責任等，消防、工務局各有三大疏失。

消防部分為，推動集合住宅檢修仍有不足，遇檢修阻礙不積極與工務、警政機關聯合，對特殊集合住宅檢查沒有訂定相關標準作業流程。

工務部分為，未能與時俱進檢討申報法規，沒有即時把檢核結果回報給消防局，未持續積極輔導相關大樓成立管委會、使公部門執法無對應窗口且產生安全問題。

調查小組表示，已羅列工務局六大、消防局四大改革作為，要求一年內完成。工務局也提高市公寓大廈管理自治條例，未來執法至少有法源依據，賦予行政機關權力與編制，把輔導和機制功能先建立起來。

對於懲處是否擴大，林欽榮表示，調查結果記者會只是公布調查結果，懲處非委員會範疇，但行政機關未來會依據結果追究責任。