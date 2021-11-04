中油表示，藻礁公投聯盟4日以其他天然氣接收站擴建及新建計畫，誤導大眾不需要蓋第三座液化天然氣接收站，此舉凸顯公投提案未思考「各設施完工的時間點」與「未來用電成長」才是最重要的，切片式的簡化說法只會誤導民眾，且置台灣未來電力規劃於險境。

中油強調，本來三接未再外推前，可趕上大潭8、9號機的完工時程來供氣，但為提案方訴求，將三接再外推，對海底沙埋礁石影響到最低，才會延後至2025年供氣。受到影響延後的2.5年，中油、台電都要盡力調度優先供氣給新的燃氣機組，再增加目前已負載過高的永安及台中接收站來因應，沒想到提案方竟然倒果為因，反而以再外推趕不上大潭8、9號機的完工時程，指責中油對保護藻礁的良苦用心，著實令人心寒。

中油認為，公投提案方最大的一個錯誤，是把現在及未來的擴建計畫，全部切片式地放在同一個時間點思考，忽略這些計畫各有不同的完工時間，也沒有考慮目前天然氣接收站都已經高負載的現象，更沒有考慮未來用電會大幅成長。

台灣近年用電大增，政府仍持續推動減煤，近七年來天然氣用量大增三成多，致使現有兩座接收站負載率高達108％，而日韓僅30～40％。

中油指出，三接再外推延至2025年供氣，是所有未來的擴建與新建計畫中，完工時程最早的，目前台中接收站增建的2座儲槽預計2026年底才會完工，永安接收站擴建2座氣化設施及新增的2座地下儲槽，時程更晚，預計要到2027年以後才有可能完工，更不要說四接、五接，現在連環評都沒通過，何時能完工，亦尚未可知，只有三接才能解燃眉之急。

至於提案方指稱部分水深超過18公尺的鑽探點位也有藻礁，經濟部與中油早已詳細說明，經地質專家研判，那是地殼變動礁石崩落再沈積的「碎片」，與潮間帶的「原生藻礁」完全不同，中油負責任地公開所有調查資料，並以科學實證的態度分析所有鑽探岩芯，但令人遺憾的是，卻每次都遭到公投提案方斷章取義誤導民眾。

中油強調，三接再外推後，航道與迴船池的預定地，深度已可供LNG船進港，既然承諾不浚挖，一定會說到做到，請提案方勿再擷取片段且不完整的訊息、誤導民眾，企圖影響公投結果。