台積電確定將進駐高雄，但高雄成功招商的背後，其實一路走來不容易。綠營人士透露，今年初台積電關鍵人員做簡報時，對於高市府提出相關方案，台積電不買單，甚至有廠商代表「連看都不看陳其邁一眼」，所幸最後皇天不負苦心人。

知情人士表示，高市府與台積電溝通過程很辛苦，很積極說服他們來投資，最後終於打動台積電芳心。只是一開始，市府也沒嘗到甜頭，據悉今年初在一場簡報會議上，台積電代表對於高市府提出的方案不太滿意。

該人士指出，台積電完全是專業取向，不甩政治，「管你台上是市長，還是哪根蔥」，當初台積電要來高雄確實進行非常完整的評估，不會「青菜（台語隨便意思）」，後來市府奔走努力下，提出中油高雄煉油廠這塊土地，在水電條件充裕下，只要解決土汙就能加速建廠期程。

立委管碧玲也揭露，台積電初期對高雄的印象是高雄缺水、缺電、缺土地。當時市府與招商團隊向台積電招手，登門做簡報說明的一開始，聽說台積電出席的人，有的還「帶著懷疑，一邊吃東西一邊聽」。

管碧玲提到，陳其邁市長領導之下，展現決心與魄力，把中油土地整治的責任攬過來，讓整治時間表大幅提前；其他各項投資的配合條件也一一滿足，台積電也「嚇到了」，感受到市府行政效率。

主導該案的高市副市長羅達生坦言，台積電是對建廠環境要求非常高的公司，當初評估建廠地點，包括期程、腹地夠不夠大、水電等基礎環境是否能被滿足，經過高市府多次溝通，克服並解決困難，加速整治高煉廠期程，並有相當完備規畫，明年先提供第一階段用地29公頃建廠，相關期程可以配合下，才讓台積電點頭決定投資。