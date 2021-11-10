嘉義縣議員何子凡針對四大公投題目要求縣長翁章梁表態。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真）

四大公投將在12月18日投票，嘉義縣議會今天定期會時縣議員林緗亭要求翁章梁針對重啟核四表態；何子凡也針對4大題目要求表態，嘉義縣長翁章梁表示，反核是從學運時期至今始終如一，因此反對核四重啟，針對其他3題目也都不同意。

縣議員林緗亭說，鄉親在網路查到18年前曾有某位嘉縣政治人物公開表示，若台電能依照法令給回饋，嘉義縣某鄉歡迎台電設置核廢料貯存場，鄉親擔心若重啟核四公投通過，嘉縣可能淪為核廢料貯存場，要求縣長翁章梁表態。

翁章梁表示，從參與學運至今30年反核的立場沒有變，目前人類還無法解決核廢料問題，不可能同意核廢料放在嘉義縣。

縣議員何子凡也針對四大公投題目要求翁章梁表態，何子凡批評民進黨將反萊豬操作成反美豬；公投綁大選民進黨將其操作為政黨對決，且美國等國家都在實施民進黨卻反對；藻礁案部分，專家環評要求補正再審，政府卻堅決不退。

翁章梁回覆，民進黨反對瘦肉精時，還沒有國際標準，現已有國際檢驗標準且又標示清楚才同意進口；若民眾重視公投題目，投票情形會踴躍；藻礁案部分，三接是為解決燃問題，已外推並縮小面積。