12月18日4大公投案投票，中選會依法舉辦公投電視說明會，下週核四商轉公投反方的說明人是台電核發處許永輝處長，他曾經於4月1日在行政院會中，報告核四相關事宜，報告的主要論述為核四廠有重大安全疑慮與程序問題，故無法商轉。許處長在擔任核四廠模擬中心主任時，實際參與民國102年經濟部主導的「核四安檢小組」，在安檢中有重要的職位。安檢結束，103年7月30日的經濟部記者會中，他代表簡報，結論是核四廠安檢順利完成。政府要求一位幹練的工程師，先在更高階的長官面前，而這次更是要站在全國民眾的面前，否認自己講過的話，否認自己與同事間的心血付出，大家會不會覺得有些殘忍與殘酷。

許處長離開核四廠後，擔任核二廠廠長。民國105年政黨輪替後，負責核二廠兩部機組長期停機後，恢復運轉的工作，後再調升為核發處長。許處長是非常優秀，具有執行力的技術幕僚。他曾是台電公司最年輕的資深運轉員。筆者在30年前開始與他有互動，最初是帶著研究生利用核二廠模擬器評估人為可靠度；後來長期擔任台電公司核能安全委員會公司外部委員，推動核能電廠安全文化，提升核電廠安全與營運績效，跟核電廠同仁有更頻繁的接觸。個人對許處長的口條、領悟力、邏輯分析能力、與狀況掌控的能力印象深刻。深深覺得他就是台電公司核能部門副總經理的儲備人才。許處長表現優異，去年獲頒核能界（產官學）最高榮譽朱寶熙紀念獎，朱寶熙先生是台電核能副總，核三建廠時期，赴核三視察，逝於核三工地。不知許處長是否有顧忌，去年核能學會會員大會，他沒有蒞臨會議領獎。

許處長在行政院的報告內容在社群媒體引發廣泛的批評，我在社群媒體替他緩頰，提醒大家許處長人在江湖，身不由己。如果許處長不願權宜，被拔除職位，接任者是否能勝任，有很大的變數。他的頂頭上司，核能副總已是台電公司二十餘年來，唯一沒幹過核電廠廠長的副總，勝任與否，自有公評，但能有許處長擔任核發處處長，承擔三部機組的營運責任，確實可以讓人放心。

​11月9日全國廢核行動平台召開記者會，後數場說明會的反方代表，地球公民基金會副執行長蔡中岳、台北市議員邱威傑、台北市議員苗博雅聯袂出席，許處長沒有參加，他內心深處總還有個底線吧！我不是許處長，不知道許處長在想什麼，但我可以明確的知道，他下週在公投說明會將說些什麼，個人心中一把尺，要對各自的論述負責任。

下週過後，我還是希望贊成核能的朋友，能夠以寬容之心，看待此事與許處長。在目前的政府行事方式下，政府單位與國營事業，何曾留下空間讓技術幕僚根據科學事實發表言論。掛冠求去易，忍辱負重難，這群為專業、為台灣奮戰的技術幕僚們，辛苦了！

（作者為「以核養綠」共同公投發起人、國立清華大學工程原子科學院院長）

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