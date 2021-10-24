英國蘭開夏郡一名14歲少年日前打掃時，電視不小心砸碎地磚，沒想到竟意外找到一封來自100年前的「外遇情書」，讓他和媽媽都非常驚訝，決定將這封信裱框起來，掛在家中紀念。

Teen finds '100-year-old' love letter hidden under the floorhttps://t.co/bLOoIH48oI pic.twitter.com/aAEe1X32yu — The Scottish Sun (@ScottishSun) October 21 2021

根據《太陽報》報導，14歲少年盧卡斯（Loukas Cornes）日前打掃房間時，意外弄倒桌上的電視，摔落到地面後砸碎了部分磁磚，他和48歲母親唐恩（Dawn Cornes）收拾殘局時，開玩笑地說道：「如果我們發現一些隱藏的東西，比如房子的地契，那不是很有趣嗎？」，於是他們決定掀開磁磚，開始「尋寶」。

沒想到竟真的在地磚下，發現一封來自100年前的情書，由姓氏為哈布古德（Habgood）或哈爾古德（Halgood）的男子，寫給他的已婚愛人，「親愛的，我希望妳每天早上都能來見我，但請不要告訴別人，因為這是我們之間不可告人的秘密，如果其他人知道已婚女人來找我，妳肯定會遇上麻煩。我真的很愛妳，如果可以的話，每天在福爾伍德（Fulwood）電車旁見我」。

唐恩和盧卡斯對此又驚又喜，並表示這是一封非常甜蜜的情書，不過信上並沒有註明日期，由於唐恩一家今年5月才搬過來，只知道房子建於1917年，對於前屋主的詳細資訊並不了解，因此只能大致推測這封信是當時所寫，最後她們也決定將信裱框，掛在家中欣賞、紀念。

唐恩事後還將這封信分享到臉書上，有不少人根據紙張大小和筆跡推測，這封信應該來自1920年代，也有人指出有軌電車在當地已經80年沒有運行了。另外還有許多人都被信上的文字所感動，紛紛留言：「妳的房子隱藏著一段美妙的歷史」、「好想知道他們的後續發展」、「這是多麼珍貴的發現啊！」。