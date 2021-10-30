大陸網紅周揚青去年4月毀滅性分手羅志祥（小豬），更抖出羅志祥愛玩多人運動，還與旗下藝人愷樂過從甚密等醜聞，讓羅志祥至今仍無工作，而周揚青近來則是頻頻受邀上節目，知名度大開。昨(29日)她在微博抱怨遇到沒禮貌店員，當她的面大聲聊前男友的事，讓她氣到發一篇微博反批。

周揚青和羅志祥去年初就傳出9年情斷，之後一度傳出復合，4月周揚青發千字文親口證實兩人分手且不打算復合，她點名羅志祥最讓她痛心震驚的一點就是愛玩多人運動，還與旗下女藝人有不正常男女關係，引來網友提醒她要去檢查是否罹患性病，周揚青則誠實表示：「我分手馬上就去檢查了，我沒有」。

周揚青生氣發文。（圖／翻攝自用戶6520030499微博）

周揚青後來更開酸：「你是說讓蝴蝶去檢查身體嗎？」間接暗示小豬與愷樂有不正常關係，有人批評她此舉毀了羅志祥所有成就，周揚青回應：「我如果想要毀掉他（羅志祥），絕不是只到今天這一步，如果他只是單純的劈腿分手，我絕不會寫這篇文章，我說最後一遍，我會以這樣的方式是因為他行為品質敗壞，道德淪喪，並且絕無改過的可能，所以不願再讓其他女生受害！」

一年過去，周揚青積極走出陰霾，最近她上《女兒們的戀愛4》，先是和身價超過百億的「好利來」執行總裁羅昊分手，最近則和陳瑞豐約會中。昨她表示吃到好吃的冰淇淋，買巧克力時卻遇到八卦店員，「如果她們有緣可以看到這篇微博，我想告訴她們，在別人面前故意大聲聊她的八卦、提她前男友，真的是件很沒禮貌的事情」，有人問她為何不當面指責他們？周揚青回：「因為她們這只是沒有顧及到別人情緒，還沒有上升到道德層面。」