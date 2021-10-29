一名年輕正妹2年前在北市信義區的夜店狂歡整夜，清晨醉倒路邊，遭謝姓男大生撿屍，抱進草叢裡性侵。當時還有3名友人與謝男同行，但最後僅謝男遭起訴，一審被判刑3年2月。正妹認為3人也是共犯，提起再議，案經高檢署發回，台北地檢署仍認定罪嫌不足，處分3人不起訴。

2019年10月26日清晨5時許，謝男一行4人在台北市信義區一家夜店旁人行道，見正妹酒醉倒地，謝男上前攀談，不久後把女子抱進草叢內，其他人認為謝男在「把妹」，不以為意，於是在一旁滑手機等待。

3名友人等了許久，忍不住進草叢察看，見正妹衣衫不整，還詢問謝男有無與正妹發生性行為，但謝男強調「這種違法的事情我不敢做」，還表示「擔心被監視器拍到，要去案發地看附近有無監視器。」

4人將正妹衣物穿好後，使用正妹手機聯繫其親友來接人。正妹清醒後，發覺自己遭到性侵，趕緊到醫院驗傷並報案，果然在下體驗到謝男的DNA。檢方偵查後，依趁機性交罪起訴謝男，台北地院判他3年2月徒刑，全案上訴高院審理中。

另外，檢察官調閱監視器發現，3名友人案發當時坐在人行道上等待，與草叢有一段距離，而且一直低頭在看手機，無法證明3人知道謝男犯行，處分不起訴。正妹不服提再議成功，北檢再次偵辦，仍認定3人不知情，處分不起訴。

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