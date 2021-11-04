曾性侵3名男童被判刑12年入獄的吳姓男子，前年假釋出獄後竟利用被害人的弱勢家庭狀態，佯以代為照顧為由，性侵或猥褻9名8歲到15歲的男童或少年，歷審依加重強制性交、強制猥褻等罪，將吳男判刑12年及6月，上訴後，最高法院駁回定讞。

2018年吳男假釋出獄後，在新北市以代為照顧未成年人為由，使被害人及其家中長輩降低戒心，將9名男童及少年騙進旅館和住處加以性侵或猥褻。

檢方起訴斥責吳男難以克制自身情慾，對於前案刑之宣告及執行之反應力俱屬薄弱，遵法意識低落，且於警詢、偵查中僅坦承部分犯行，請求法官將吳男重判。

一審及二審考量吳男在假釋期間再犯與前案罪質相同、被害人屬性同為未成年男童或少年之本案，且本案被害人數高達9人，他犯罪情節嚴重、素行不佳判處12年及6月徒刑，最高法院駁回上訴確定。

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