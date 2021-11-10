花蓮縣政府教育處舉辦「青少年發明展」競賽，今年邁入第8屆，國中及國小參賽組別共收到112件參賽作品，每件作品創意十足，發明動機令人耳目一新。（羅亦晽攝）

「2021花蓮縣夢想起飛-第8屆青少年發明展」，9個競賽主題，與各種日常生活事物息息相關，每件事情都能成為學生發揮創意的題材，吸引112組參賽作品報名。（羅亦晽攝）

「2021花蓮縣夢想起飛-第8屆青少年發明展」今天下午在中正國小活動中心舉行複賽及頒獎典禮，縣長徐榛蔚親自頒發獎盃與獎金給獲獎學生。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府教育處舉辦「青少年發明展」競賽，鼓勵縣內國中小學生創造發明風氣，今年邁入第8屆，國中及國小參賽組別共收到112件參賽作品，每件作品創意十足，發明動機令人耳目一新，讓評審傷透腦筋，最後終於在各組別中選出前3名及18組佳作，屆時也將代表花蓮參加「2022IEYI世界青少年創客發明展暨臺灣選拔賽」，替家鄉爭光。

「2021花蓮縣夢想起飛-第8屆青少年發明展」分為國中組與國小組，且9個競賽主題，與各種日常生活事物息息相關，每件事情都能成為學生發揮創意的題材，如結合防災防疫議題、節能省水的設計、健康照護或老人關懷、生活育樂的創意發明等，吸引國中組66件參賽作品報名，國小組則46件，經上月13日進行初賽，分別挑出24組進入複賽。

今天下午在中正國小活動中心舉行複賽及頒獎典禮，每一位進入複賽的學生就像發明家一樣，條理分明的將自己的創意發想向評審說明，並拿著完成的作品解說製作過程、原理，以及作品期望替人類生活帶來何種的改變與想像。

由於每項作品均有特色，創意十足，令評審難以取捨，最後綜括創意性、美觀性、作動性、市場性、環保性、整體性、傳達性及作品影片完整性等面向，及學生詢答表現進行評選後，終於選出各組別的前3名及佳作各18隊，並由縣長徐榛蔚親自頒發獎盃與獎金，恭喜獲獎的學生。

「掌握雲端，就能掌握未來趨勢」徐榛蔚說，縣府戮力推動科技教育不遺餘力，希望可藉由發明展競賽，激發學生們的無限潛能，她也感謝指導老師與評審的細心指導與評鑑，讓比賽成績一年比一年好，未來縣府也會持續積極推動並向上延伸，讓科學教育、創客教育得以延續，用教育留住花蓮的人才。

教育處指出，去年第7屆青少年發明展得獎學生，參加「2021 IEYI世界青少年創客發明展暨臺灣選拔賽」獲得「3金、6銀、6銅、9佳作」的優異成績，此屆在各組別選出的前3名及佳作，未來將代表花蓮參加「2022 IEYI世界青少年創客發明展暨臺灣選拔賽」，相信花蓮學子能再創佳績，為家鄉爭光。