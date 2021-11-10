美國密西根州一名男同志礙於宗教關係，又不想孤獨終老，因此娶了一名女子，豈料兩人結婚後，生活意外的幸福，夫妻倆還會定時進行性談話，如今育有2個孩子，儘管妻子因丈夫的性向仍會感到沒安全感，但她認為性能解決一切。

根據《每日星報》報導，33歲同性戀男子尼爾森（Matthew Neilson）自稱是同性戀或泛性戀（pansexual），過去與男女都有交往的經驗，「我很早就發現，相對於女性，男性對我的吸引力比較大」，而他屬「不承認同性戀」的耶穌基督後期聖徒教會（The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints）成員，因此在結婚前他也從未和任何人發生性行為。

尼爾森礙於信仰又不希望單身一輩子，最終與35歲異性戀女子安布利（Brynn Embley）結婚，兩人都屬於同一個教會，2016年在教堂裡認識，當時他還向安布利透露自己的性取向，但安布利完全不介意，之後兩人還進而交往，但沒幾個月就分手，尼爾森之後又與男性交往，直到2017年兩人重修舊好，並於當年12月結婚，還生下2個孩子。

尼爾森表示，「我聽說，有些男同志連想像和女性做愛都無法，但我自己沒有這樣的困擾」，起初他也不知道與女性發生性關係，會是什麼樣的感覺，但經過嘗試後，他才發現並沒有想像中的困難，「我們很享受和對方的性愛，也喜歡這樣在一起的感覺，真的讓人鬆了一口氣」。

安布利則透露，由於丈夫的性取向，她有時會很沒有安全感，因此他們每周都會進行夫妻治療和性談話，兩人關係也就會更親密，而她與先前伴侶交往時，多半依靠對彼此的吸引力維持關係，儘管丈夫並未像過去的交往對象，給她強烈的吸引力，但她認為，與一個人是否合拍才是最重要的，「結果就是我們的性生活很棒，一切問題都解決了」。

安布利更提到，「過去曾有一段時間，我們每周做愛次數不一定，就會讓我覺得很有壓力，擔心丈夫在過程中沒享受到，但事實並非如此」，儘管他們的教會認為，婚姻只存在一男一女的形式，但她也希望讓孩子知道，不管對象是哪種性別，在感情裡能感覺到快樂與舒適才是最重要的。