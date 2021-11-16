台灣生育率成了世界排名最末尾，人口呈現負成長，在這樣的環境下，如果出現很願意生也生很多的家庭，通常會引發外界關注，日前就有名江姓女子，22年生了9名子女，「生產力」之高引發熱議，名嘴狄志為近來在節目上討論此案，表示在江女士多產消息曝光後不久，就被踢爆其實是小三，先生當年金屋藏嬌，竟是被跟元配生的3歲兒子意外踢爆外遇情事。

狄志為在《新聞挖挖哇》節目中，談論這個有著9名子女的家庭，表示江女19歲就生下第一胎，但其實她跟孩子的爸不是夫妻關係，直到生了第3胎才被扶正，江女願意一直生孩子的原因，當時她表示覺得跟了一個男人，「替他生兒育女，這樣也就夠了」，不久後被爆出，她其實是介入他人家庭的小三，老公是個已婚、有孩子的保險員，而江女直到23歲才與之結婚，「是因為妳的先生要處理前一段感情」。

狄志為表示，保險員正宮的友人透露，夫妻倆結婚不過3年，男方就出軌了，對象就是江女，兩人沒結婚前，他租了個房子金屋藏嬌，男方總以出差為由，實際上是去找小三，而這段婚外情被踢爆的過程也很誇張，是某次元配帶發燒的兒子去看醫生，孩子認出路邊的車子，說道：「那好像是爸爸的車」，事情才曝光。

人夫出軌18歲少女，八寶媽遭爆「小三扶正」19年生九胎！（影片取自《新聞挖挖！》若有移除請見諒）

對於這段婚外情被挖出，江女被問及時沒有否認，只表示原本不知情，是被老公的舊身分證騙了，她還被自己堂妹質疑為何要一直生？江女表示原本沒有想一直生，駁斥外界質疑她生子為領補助、拿資源的說法，強調從頭到尾她都是自己帶孩子，還說因為生了9個，帶小孩經驗豐富，以後想從事保母、月嫂之類工作，網友們則覺得多生固然是好事，但不禁納悶「還沒結婚就一直生小孩？」，表示不懂江女的邏輯。