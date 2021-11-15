蔡男急需錢還債，今年8月26日展開一日半環島行程。凌晨開車到中市1家超商，打開背包亮刀柄，恫稱「我要搶劫」、「在跑路」、「要沿途搶」等語，店員心生畏懼交給9千元；得手後南下，清晨再進高市1家超商故技重施，再得手4854元。警循線當晚竟遠在台東將他拘提到案。台中地院依犯恐嚇取財2罪各判刑9月，仍可上訴。

蔡姓男子因欠債急需錢，心生歹念準備1把西瓜刀藏進背包內，在今年8月26日清晨2時許開車到中市1家超商，向林姓店員恫稱「我現在在跑路，也是沒有辦法的，你去收銀檯把所有的錢拿出來，我要搶劫」、「要沿途搶」等語，還說不能保證會發生什麼事，再露出背包內的西瓜刀柄，做勢可隨時拿刀。

林姓店員心生恐懼自收銀機內拿出現金9千元交給蔡男，他得手後即開車離開。

蔡男一路南下，清晨5時許進高雄市1家超商，向梁姓店員佯稱要買打火機，蔡再拉開背包拉鍊放置櫃台露出刀柄，向店員恫稱：「我要搶劫，現在在跑路」等語，梁性店員自收銀機取出現金4854元交給蔡男。

案經兩超商報案，警方循線在同日晚間8時許於台東大武鄉大武街與海濱路口，將他拘提到案，查扣現金5800元。

台中地院法官以蔡男展露西瓜刀柄、恫嚇要搶劫，但並未攻擊、或以任何方式束縛住或武器抵住被害人，導致無法自由行動，尚未達到強盜所謂壓制不能抗拒或難以抵抗程度，認定所犯為恐嚇取財2罪。