北市9日有民眾報案，發現台北橋上有男子落水，警方在橋上發現拖鞋，經查是家住承德路的江男，至今尚未尋獲，但員警嘗試聯繫家人時，卻在住處發現消失的江男母親倒臥客廳地板，嘴巴上有膠帶，不排除與江男有關，現已報請檢察官相驗，釐清死因。
52歲江男與母親居住承德路3段，兒子、妻子居住在其他地方，鄰居告訴警方，江男因失業心情不佳，加上81歲江母疑罹患重病，需要長期照顧，常抱怨想要輕生。
警方獲報台北橋上有人落水後，一直在四處尋找，至今尚未尋獲，而江男的兒子，也幫忙撥打電話，但父親手機始終沒有回應，直到與警方進入住處，赫見奶奶倒臥客廳的地板上已沒有氣息，但口鼻都被塑膠膠帶封住，初判是窒息死亡，現已報請檢察官相驗。
警消持續尋找江男，同時報請檢察官進行相驗，擇日解剖江母遺體釐清死因，由於屋內僅2人居住，不排除是用膠帶封住母親口鼻。
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