有些男人與異性相處時非常懂得拿捏分寸，不會做出毛手毛腳的行為，星座運勢網站「星座巫師」分享，水瓶座、天秤座、摩羯座的男人是公認的紳士，女生和他們相處都非常安心，沒有壓力。

▍1.水瓶座

水瓶男不喜歡模糊不清的關係，與人相處最重視分寸，他們在心中會界定清楚彼此的定位，絕對不會做出越界的事，就算面對大美女依然不會動搖，只要對方不是自己的戀人，他們的相處模式就會與旁人無異。水瓶男把朋友和戀人分得很清楚，兩人只要還沒交往，他就不希望彼此太過曖昧，甚至會刻意避開追求自己的女生，不讓對方越過那條界線，這樣的男人自然不會對女生毛手毛腳，是公認的紳士。

▍2.天秤座

天秤男偶像包袱很重，希望在女生面前能維持王子一般的優雅形象，因此與異性相處時非常有風度，言談舉止都十分尊重女性，絕對不會發生不得體的狀況。天秤男擅長社交，觀察力很強，總能從細節看出對方的真實想法，所以他面對女性時，會敏銳的察覺對方對互動的尺度能接受到什麼程度，掌握好分寸，讓女生覺得相處起來沒有壓力，非常舒服。

▍3.摩羯座

摩羯男對男女關係的想法非常保守，而且嚴格要求自己不能踰矩，與異性接觸時會時時刻刻提醒自己不能冒犯對方，甚至會顯得很拘謹，不過也因此讓女生感覺很安心。摩羯男認為在公眾場合男女之間應該要注意相處的分寸，就算是情侶也不應該有過多肢體接觸，不但不得體，還可能影響到旁人，這麼慎重的人當然非常紳士，讓女生很有好感。