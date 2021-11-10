2021年受新冠疫情影響，不少人可能因此失業，撐完今年後，2022流年運勢是否會好轉呢？流年指的就是一個人整年的運勢，而「流年不利」代表某人一整年運勢不佳，而運勢不僅受到犯太歲影響，與八字與風水也都有關係，近日《搜狐網》分享2022流年不利的4類人，明年做事可能較不順。

1.本命年的生肖

本命年犯太歲的生肖，明年運勢多變，雖然不是壞事，不過做事情上比較有不順利的狀況，因此凡事要特別注意，或到廟裡化解犯太歲。例如2022壬寅年，生肖虎就是犯太歲，因此一整年的運勢都不太穩定，遇到事情時，容易出現極端情況。

2.沖、刑、害太歲的生肖

2022壬寅年，生肖猴（申猴）屬於沖太歲，而生肖蛇（巳蛇）則是刑太歲，這些屬相都是犯太歲，流年運也不算太好，事業、感情及健康都須多加注意，不過運勢整體狀況，主要還是得看個人八字，就算有些人生肖相同，不過運勢卻差很多。除了犯太歲外，假若八字中其他地支沖犯太歲，同樣也是不利的，例如出生在申月、申日、申時和巳月、巳日、巳時的人，在2022年也屬於犯太歲。

3.命中忌水木的人

根據個人的八字，可以判斷一個人的運勢好壞，不過流年運勢若遇忌神運（差運），基本上整體運勢都不會太好，例如2022壬寅年，其中壬是陽水，寅是陽木，而大自然法則就是水會生木，因此寅木會被壬水滋養，木氣格外強大，因此命中忌水木的人，2022年運勢就是忌神運。

4.風水不利

風水對於運勢也有影響，如果住宅與辦公室地點等，位於沖犯流年太歲的方位，也會對流年運勢產生不利影響。例如2022年壬寅的流年太歲方位在東北方，歲破（太歲所沖的方位）位於西南方，假若在這2個方位動土，或是擺放床、辦公桌，也可能造成風水上沖犯太歲的狀況，流年不利甚至長達1年。