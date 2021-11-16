一零四(3130)發布《2021企業年終及2022景氣調薪大調查》，今年統計有93.8％的企業預期有年終，平均1.1個月，與2017年、2019年同為8年來最低，與2020年相比少0.05個月、約減一天半工資。而金融業以1.84個月再次奪冠，住宿餐飲業成年終「慘業」，沒年終的比例最高、有年終獎金的也僅0.5個月。

104統計，年終獎金反映過去一年企業營運概況，93.8％的企業預期2021會發年終，比2020年略增1.6％，平均發1.1個月。產業表現，年終前三高依序為：金融業1.84個月，11年10連霸；半導體業1.57個月、營建業1.23個月。住宿餐飲業受疫情衝擊，24.7％住宿餐飲業預期沒有年終，各產業比例最高，比去年增加13.3個百分點，75.3％住宿餐飲業預期年終僅0.5個月，各產業最少。

2022年軍公教調薪幅度4％、高於2018年軍公教調薪3％，104人資學院資深副總經理花梓馨分析，疫情餘波甩尾，民間調薪相對保守，39.3％的企業預期2022年會調薪，比2021年的36.3％增加3個百分點；預期2022年調薪幅度3.1％，則創8年次低。

各產業表現，軟體網路業預期調薪3.6％，連5年居冠。半導體受惠全球景氣復甦以及晶片荒，金融業因股市續創史高產業前景看好，半導體和金融預期明年調薪幅度3.6％，追平軟體網路業，並列第一。且預期會調薪的企業比例，半導體業有56.5％、金融業有51.7％，已經超越軟體網路業的44.8％。

2022年轉職的統計上，47.7％的企業2022年將新增職缺，平均員額新增10％。產業前三名中，67.1％的半導體業將新增職缺、員額新增12％；61.1％的電腦及消費性電子製造業將新增職缺、員額新增10％；58.8％的軟體網路業將新增職缺、員額新增15％。