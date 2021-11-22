泰國政府22日表示，由於上季的商業活動與就業市場，受到嚴格控管的抗疫政策影響，當地失業率創下16年左右新高紀錄。

根據泰國官方最新數據，失業率在7到9月的第3季，一下子就飆升至2.25%，創2005年首季以來新高。約莫16年前，當時泰國失業率為2.52%。

上季中，有87萬人丟掉飯碗，第2季失業率則為1.89%。

經濟學家指出，泰國這份失業率報告蠻失真的，因為不夠全面化，只計入調查當周內工作不滿1小時者，其它像自己做生意以及經營農場的則不考慮在內。

另外，還有很大一部分的地下經濟活動，這份失業率報告也沒看到。

日前，泰國央行指出，預估2021年底的失業人口為340萬。第3季期間，泰國全部就業人數，年減0.6%至3770萬。其中，飯店業、餐飲業以及營建業方面的工作機會流失最多。

還有，嚴格社交禁令對上季人力市場產生重大衝擊。在限制鬆綁下，以及重啟國門，泰國觀光業的職缺應該會同步增加。此外，泰國政府表示，也會對當地企業伸出援手，以創造更多就業機會。

上周，泰國政府曾預測2021年外國遊客數為20萬人次，2022年可望成長到500萬人次。不過，與疫前2019年有4000萬外國人士造訪相比，簡直是小巫見大巫。

泰國抗疫規範從9月開始放寬，並計畫從12月1日起重新開放，目前是完整接種新冠疫苗的外國遊客，只需要隔離檢疫1晚。泰國政府希望早就千瘡百孔的旅遊業，能夠快快重新站起來。