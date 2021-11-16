2022台灣燈會將於明年2月15～28日於高雄舉辦，首創衛武營及愛河灣雙展區方式呈現。交通部觀光局15日於主燈設置預定地舉辦「2022台灣燈會壬寅年主燈基座動土儀式」，與高雄市政府共同祈福，祈求燈會施工順利、燈會活動圓滿成功。

2022台灣燈會主燈首創結合書法藝術，由知名藝術家呂秉承與國寶級書法家董陽孜跨界合作，以「鳳彩飛舞」為主題，將董陽孜創作「鳳」字墨寶解構為鳳凰展翅之姿，並棲息在祥雲籠罩的綿延山巒，並親自揮毫為主燈及開燈六步驟題字。

觀光局指出，2022台灣燈會將展現高雄多樣景觀、智慧科技、生態特色、產業與多元共榮等特性。主燈作品高度超過22公尺，透過機械轉盤裝置360度展現，配合環繞式大尺寸LED螢幕投射開燈六步驟，見證傳統藝術與科技的結合，閉幕後也將典藏續展，讓燈會效益繼續延伸。

觀光局表示，2022台灣燈會適逢辦理33周年，將以主燈跨界書法藝術、傳統燈藝全新風貌、劇場體驗臨場感受等三大特色，打造台灣燈會新典範，邀請全國民眾明年相約至高雄參加一年一度的花燈饗宴，透過台灣燈會點亮高雄，讓世界看見台灣。