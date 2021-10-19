為確保寵物食品安全，新北市動保處近日前往各大寵物食品賣場進行抽樣、稽核，抽驗110件包含飼料、零食和罐頭，檢驗結果均符合標準；民眾檢舉20件網路販售寵物食品、用品外包裝未依規定中文標示產品資訊，皆已限期改善，若違規將依動保法29條規定，最高處15萬元罰鍰。

今年9月時，住在土城區張先生向動保處檢舉，本想在網路上購買寵物保健食品，保養自家大齡貓咪的身體，可是業者寄來的商品上全部都是英文標示，張先生看不懂上面資訊，既不知道這個保健食品的製造日期，也不清楚成份內容，實在無法放心讓貓咪食用。動保處要求廠商限期改善，日前皆已改善完成。

此外，動保處近期也針對愛買、大潤發、家樂福、全聯福利中心等各大連鎖店、18間販售寵物食品、用品店家進行稽核，抽查23種飼料、30種罐頭、各式點心零食27項及寵物保健食品10種，共90種食品及用品，並檢驗包含李斯特菌、產氣莢膜梭菌、黃麴毒素、無機砷等均無檢出。

動保處提醒飼主們，購買寵物食品時，要確認外包裝標示文字內容，舉凡原料、添加物名稱、營養成分、製造加工業者名稱、地址、電話、原產地、適用寵物種類、方法及其他應注意事項等19種標示項目都是重點確認目標。

另，民眾在網路上分享販售自家烹煮美味寵物料裡或販售寵物食品、用品業者，應將販售商品事先在行政院農委會寵物食品申報網完成申報作業，並且依照規定詳細確實將產品中文標示貼在商品外包裝上，包含國內製造、加工或輸入寵物食品、用品，都必須向行政院農委會申報。