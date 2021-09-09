新竹縣75歲以上長者接種AZ第2劑者，將由縣府統一造冊、通知。（縣府提供）

新竹縣守住0確診，不過中秋節連假即將到訪，新竹縣政府也要求內灣、北埔、湖口等老街商圈，及六福村、小叮噹樂園降載容留上限至50％，加強人流管制及防疫，新竹縣長楊文科表示，Delta變異株不容小覷，務必落實防疫。

Delta變異株進入社區，目前仍維持二級警戒，新竹縣各級學校戶外教育，包含畢業旅行、戶外教學等，均延期辦理。另外內灣商圈公有停車場、北埔商圈周邊13個停車場、湖口老街商圈停車場當停滿後，即勸離遊客。

中央目前規定各景點上限至80％，六福村主題遊樂園、小叮噹科學主題遊樂園則上限調整至50％，六福村人數以1.5萬人為限，小叮噹則2200人為限，人數滿即管制車輛、停止入園。

此外，「covid-19公費疫苗預約平台」第7輪接種，9日為7100名預約民眾接種，累計前6天有1萬9700餘人完成接種，報到率達98.45％，第7輪增開23至28歲民眾預約，新竹縣共有13500人完成預約。

第8輪則在10日上午10點至12日中午12點開放預約，對象為9月10日前符合AZ第2劑接種滿10周以上民眾打第2劑，符合資格、滿 75歲以上長者，新竹縣將統一造冊接種，13日發通知單、接種日為17至23日。另外第8輪對象，也包含7月19日以前已選擇AZ的滿18至22歲民眾打第1劑，請大家踴躍上網預約。