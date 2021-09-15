中秋節連續假期18日至21日為期4天，嘉義縣警察局為維護各風景區、大眾運輸場站交通秩序，將加強各項交通疏導管制措施。（嘉義縣警方提供∕呂妍庭嘉義傳真）

中秋節連續假期18日至21日為期4天，嘉義縣警察局為維護各風景區、大眾運輸場站交通秩序，將加強各項交通疏導管制措施，而自來水公司為避免遊客前往仁義潭水庫周邊燃放煙火、烤肉，20至21日晚間6點至11點管制車輛進入環潭道路，即仁義潭管理站前圓環至大壩壩首段路段，民眾行經該路段需配合管制人員指揮。

縣警局表示，連假期間高速公路局將視車流狀況實施高速公路匝道儀控管制，警方將針對交流道周邊道路加強巡查，如車流回堵至平面道路時，將即時疏導管制車流行止或引導改行替代道路。

另因應連續假期，前往阿里山森林遊樂區車潮及園區內停車空間有限，林務局嘉義林區管理處於台18線90K至95K規畫免費接駁車，遊客可以把車輛停放於路旁停車格，轉搭接駁車前往遊樂園區大門口，以縮短等待入園時間。

除自來水公司為避免遊客前往仁義潭水庫周邊燃放煙火、烤肉，造成火災及汙染水源，20至21日晚間管制車輛進入環潭道路外，縣警局呼籲民眾烤肉、聚餐時如有飲酒，應預先指定駕駛，切勿酒後駕車，亦應避免不當群聚活動，警方將於連假期間持續加強取締駕車，並將縝密規畫警力，嚴防街頭暴力及聚眾滋事，以維用路秩序及社會治安。