校園BNT疫苗全台統一9月23日開打，且所有疫苗接種行程都以BNT疫苗優先，雲林縣已接獲1萬劑BNT疫苗，將於23日同步開打，將有29家醫療院所進入校園；BNT疫苗必須稀釋，雲林縣衛生局也已做好教育訓練，必要時衛生所人員從旁指導。

BNT疫苗開放12歲至滿17歲優先接種，雲林縣國、高中職學生3萬4081人， 同意在校園集中施打有3萬0163人、同意在醫療院所接種781人、不同意接種2442人、評估中695人。

在雲林縣醫師公會協助下，將有29家醫療院所23日起陸續進入各國中、高中職校園施打，正確施打日期由校方、教育處、醫療院所協調，最遲在10月8日前打完。

曾春美表示，BNT疫苗必須稀釋，醫療院所戒慎恐懼，衛生局日前已做完教育訓練，必要時各鄉鎮市衛生所人員再從旁協助。

雲林縣國一女學生原本10月1日要接種HPV疫苗，中央流行疫情指揮中心統一規定，所有校園疫苗接種行程都以BNT優先，包括每年10月接種的流感疫苗也居次，因此雲林縣國中女學生今年施打HPV疫苗行程都延後。

衛生局長曾春美表示，接種完第一劑BNT疫苗28天就可接種第二劑，而注射不同疫苗必須間隔2周，雖然中央流行疫情指揮中心尚未明確指示，預料校園流感疫苗接種也會延後，接種時間仍不確定。

至於雲林縣目前只接獲1萬劑校園BNT疫苗，曾春美說，不足的疫苗預計23日、24日中央還會撥補。