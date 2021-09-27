教育部全國首座「雙語教育區域資源中心」27日在國立中山大學揭牌。中山大學與文藻外語大學將攜手，透過整合國際資源與組織，協助區域內一般大學與技職大學、中小學提升英語授課水準。

「雙語教育區域資源中心」設於中山大學逸仙館二樓，目前核准中、大學協助中小學建立雙語環境的「大手攜小手」英語教學助理計畫也將落腳於此。揭牌儀式，教育部、中山大學、文藻外語大學、美國在台協會、學術交流基金會及教育局均共襄盛舉，共同見證台灣高等教育機構全力衝刺雙語教育。

教育部次長劉孟奇表示，中心推動「南區高教EMI區域資源中心計畫及優華語資源中心計畫」，為期兩年，提供高雄、屏東與臺東3縣市，7所公私立一般大學及7所技專校院，5千多位教師EMI教學協助與訓練，並進行華語師資訓練。

中山大學校長鄭英耀表示，多年來陸續推動校園標示、設備及法規等軟硬體雙語化、鼓勵系所開設英文課程及學程，2019年更超前部署，在暑期的主管共識營即訂定邁向英語大學的10年發展計畫，期望於2030年學碩博士班皆有英語學程供外國學生就讀。

此外，中山也獲得教育部「優華語計畫」補助，將招收美國學生來校學習華語。這些來台的外籍學生，無論是就讀學位、交換，或是學習華語，都將是中山大學投入協助中小學，創造英語學習環境的重要人才來源。

文藻外語大學校長陳美華表示，文藻仰賴55年優異的外語和人文能力，可協助教師英語能力培訓，共同推動國家重要政策。